«Наведите порядок!»: Основатель SuperJob о налоге на труд мигрантов

Накануне председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» предложил установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы. Алексей Захаров отметил, что налог должен зависеть от квалификации трудовых мигрантов.

«Большинство иностранной рабочей силы, которая есть на территории России, находится здесь нелегально. Условно, мы знаем, что патентов выдано миллион, а работает то ли 10, то ли 20 миллионов человек, никто их не считал. Сначала надо навести порядок, а потом понимать, какая будет налоговая база. Кроме того, есть разного типа иностранная рабочая сила. Если мы привлекаем великого физика или программиста, то налог должен, наоборот, обнуляться… Да еще государство должно спонсировать подобные вещи корпорациям. Иностранец иностранцу рознь: приток кого-то нужно ограничивать, а кого-то – поощрять», – сказал Захаров.

По его словам, если не решить проблему с нелегальным пребыванием мигрантов в России, то инициатива Бастрыкина не будет работать. Захаров напомнил, что работодатели, нанимая нелегальных мигрантов, не платят за них никаких налогов.