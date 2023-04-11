«Наведите порядок!»: Основатель SuperJob о налоге на труд мигрантов
Если компания привлекает высококвалифицированного физика или программиста, то налог для нее должен обнуляться, отметил в эфире НСН Алексей Захаров.
Регулировать найм иностранной рабочей силы с помощью налогов для компаний рано, пока не наведен порядок в системе учета мигрантов, заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.
Накануне председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» предложил установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы. Алексей Захаров отметил, что налог должен зависеть от квалификации трудовых мигрантов.
«Большинство иностранной рабочей силы, которая есть на территории России, находится здесь нелегально. Условно, мы знаем, что патентов выдано миллион, а работает то ли 10, то ли 20 миллионов человек, никто их не считал. Сначала надо навести порядок, а потом понимать, какая будет налоговая база. Кроме того, есть разного типа иностранная рабочая сила. Если мы привлекаем великого физика или программиста, то налог должен, наоборот, обнуляться… Да еще государство должно спонсировать подобные вещи корпорациям. Иностранец иностранцу рознь: приток кого-то нужно ограничивать, а кого-то – поощрять», – сказал Захаров.
По его словам, если не решить проблему с нелегальным пребыванием мигрантов в России, то инициатива Бастрыкина не будет работать. Захаров напомнил, что работодатели, нанимая нелегальных мигрантов, не платят за них никаких налогов.
«Если просто принять все это, то гастарбайтеров как завозили нелегально, так и будут завозить. Никакая налоговая история на это не повлияет, потому что они все равно налоги не платят. Работодатели их нанимают и тоже налогов не платят. А для тех компаний, которые нанимают высококвалифицированных специалистов, которых и так сложно нанять, затраты вырастут, и мы станем еще менее конкурентны в этом плане», - резюмировал Захаров.
Ранее, в марте, глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что число депортированных из России мигрантов в 2022 году выросло более чем в два с половиной раза. При этом точную цифру он не назвал. По данным FinExpertizа, в прошлом году в Россию приехали на работу 3,47 миллионов иностранных граждан (большинство из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Повестка будет считаться врученной через неделю с даты ее размещения в реестре повесток
- Минобороны РФ: штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за кварталы в центре Артемовска
- Данные о не состоящих на воинском учете могут направить в военкоматы через «Госуслуги»
- В Госдуме запретили выезжать за рубеж получившим повестку россиянам
- В Киеве запретили богослужения на Пасху
- Песков заявил, что законопроект о реестре военнообязанных не связан с мобилизацией
- Песков: в России не собираются возвращаться приватизацию
- Польша хочет стать финансовым хабом по восстановлению Украины
- Песков: электронные повестки не вызовут панику и волну эмиграции
- В ЕС предположили, что небо над Россией будет закрыто до 2029 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru