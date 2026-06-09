Ozon может начать выдачу лекарств через ПВЗ

Компания изучает возможность выдачи заказов с лекарствами через свои пункты. Кроме того, Ozon может создать собственную сеть аптек. Компания зарегистрировала товарные знаки «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека» и тестирует в своем приложении курьерскую доставку безрецептурных препаратов на дом.

По результатам тестов будет принято решение о дальнейшем масштабировании, в том числе о выдаче заказов в ПВЗ. При этом маркетплейс обсуждал с подрядчиками разработку и концепции аптечного пункта. Эксперты отмечают, что спрос на лекарства стабильный, и запуск проектов в этой нише может стать для онлайн-площадок новым драйвером роста.

Ранее стало известно, что автоштрафы могут распространить на лекарства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

