В Евросоюзе выступили против создания единой армии
В Евросоюзе выступили против инициативы о создании единой армии ЕС, заявила журналистам верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По ее словам, оборона является национальной компетенцией каждого государства-члена Евросоюза. Кроме того, 23 государства-члена также входят в Североатлантический альянс. Дипломат указала, что важно не создавать новые структуры, а чётко определить распределение ролей и продолжать развивать уже существующие форматы, включая группы быстрого реагирования на гибридные угрозы.
Каллас также ответила на вопрос о возможных переговорах между Россией и Украиной. Она считает, что для этого ещё не наступило время. Дипломат указала на необходимость дальнейшего давления на Москву. В этой связи готовится 21-й пакет санкций против России.
Ранее заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что ожидать отмены санкций Запада в отношении России не следует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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