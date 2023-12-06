Иноагенты не смогут проходить службу по призыву в ФСБ
6 декабря 202314:16
В России приняли поправки в законодательство, предусматривающие возможность прохождения военной службы по призыву в органах ФСБ.
Граждане, признанные иностранными агентами в России, не смогут проходить военную службу по призыву в органах ФСБ, следует из текста поправок в законодательство.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в комитете никто не поддерживает предложение увеличить срок службы в армии, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru