Иноагенты не смогут проходить службу по призыву в ФСБ

В России приняли поправки в законодательство, предусматривающие возможность прохождения военной службы по призыву в органах ФСБ.

СМИ: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивзаводе

Граждане, признанные иностранными агентами в России, не смогут проходить военную службу по призыву в органах ФСБ, следует из текста поправок в законодательство.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в комитете никто не поддерживает предложение увеличить срок службы в армии, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБИноагенты

Горячие новости

Все новости

партнеры