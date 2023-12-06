Иноагенты не смогут проходить службу по призыву в ФСБ

Граждане, признанные иностранными агентами в России, не смогут проходить военную службу по призыву в органах ФСБ, следует из текста поправок в законодательство.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в комитете никто не поддерживает предложение увеличить срок службы в армии, напоминает RT.

