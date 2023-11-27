СМИ: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивзаводе
ФСБ проводит обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», — указал собеседник издания.
Компания производит пиво и лимонады «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», Mirax. Продукцию завода поставляют в крупные торговые сети.
Ранее экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова арестовали по делу о мошенничестве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скифское золото доставили на Украину
- Крид потребовал взыскать с Мизулиной 1 млн рублей
- В Татарстане новорожденную девочку назвали Россией-Святосией-Святороссией
- СМИ: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивзаводе
- Ватикан: У папы Римского не выявили пневмонию
- ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб
- Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот в России на 3,2%
- Вильфанд назвал шторм в Крыму мощнейшим за всю историю наблюдений
- В Киеве ветер порвал пополам самый большой флаг Украины
- Голубев: в Каменском районе Ростовской области сбили беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru