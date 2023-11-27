СМИ: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивзаводе

ФСБ проводит обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

СМИ: экс-главу правительства Самарской области задержали после обысков

«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», — указал собеседник издания.

Компания производит пиво и лимонады «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», Mirax. Продукцию завода поставляют в крупные торговые сети.

Ранее экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова арестовали по делу о мошенничестве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ставропольский КрайЗаводОбыскиФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры