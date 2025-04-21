Иноагентов Дудя и Слепакова оштрафовали на 45 тысяч рублей каждого

Столичный Таганский районный суд назначил штраф барду и комику Семену Слепакову, а также журналисту и блогеру Юрию Дудю (оба признаны иноагентами) за нарушение закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

СМИ: СК объявил Моргенштерна в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах

И Дудя, и Слепакова обязали выплатить по 45 тысяч рублей по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Ранее за аналогичное правонарушение рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) был объявлен в розыск по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:НарушенияШтрафыИноагентыЮрий Дудь

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