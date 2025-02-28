Иноагента Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей

Столичный Кузьминский суд оштрафовал за нарушение закона об иноагентах журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом России в перечень иноагентов). Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Московский суд оштрафовал Кураева за отсутствие маркировки иноагента

Отмечается, что Дудь не указал в размещенных в интернете материалах маркировку, предупреждающую о статусе иноагента.

Дудь был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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