Иноагента Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей
Столичный Кузьминский суд оштрафовал за нарушение закона об иноагентах журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом России в перечень иноагентов). Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что Дудь не указал в размещенных в интернете материалах маркировку, предупреждающую о статусе иноагента.
Дудь был оштрафован на 40 тысяч рублей.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru