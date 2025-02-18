Московский суд оштрафовал Кураева за отсутствие маркировки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал протодиакона Андрея Кураева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.

Священнослужителя признали виновным по статье о «создании и распространении контента без указания статуса иноагента».

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В 2023 году указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла Андрея Кураева лишили сана за «признаки хулы на церковь» в ряде его заявлений. Весной 2024 года патриарх Константинопольский Варфоломей признал это решение незаконным и восстановил протодиакона в сане.

Иноагетом Кураева Минюст РФ объявил в 2023 году. Протодиакон выступает против военной операции на Украине.

Блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в перечень иноагентов) столичный Таганский суд накануне оштрафовал за нарушение закона об иностранных агентах.

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