Московский суд оштрафовал Кураева за отсутствие маркировки иноагента

В 2023 году указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла Андрея Кураева лишили сана за «признаки хулы на церковь» в ряде его заявлений. Весной 2024 года патриарх Константинопольский Варфоломей признал это решение незаконным и восстановил протодиакона в сане.

Иноагетом Кураева Минюст РФ объявил в 2023 году. Протодиакон выступает против военной операции на Украине.

Блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в перечень иноагентов) столичный Таганский суд накануне оштрафовал за нарушение закона об иностранных агентах.

