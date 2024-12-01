Иноагента Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане
Российского журналиста Алексея Пивоварова (в России он признан иностранным агентом) и его съемочную группу задержали в Узбекистане. Эту информацию со ссылкой на собственного корреспондента сообщает местное издание Hook.
Журналистка Hook, Фериде Масхетова, задержана вместе с россиянами. Издание утверждает, что всю группу переправили в ГУВД города Нукус «для беседы».
Поводом к задержанию стало заявление от местного жителя. Hook пишет, что Пивоварова держат в отдельном кабинете.
В конце ноября иноагент Пивоваров анонсировал выпуск репортажа из Узбекистана. Соответствующий пост в социальных сетях он проиллюстрировал фотографией в хлопковом поле.
Ранее журналист рассказал об увольнении части своей команды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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