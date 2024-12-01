Иноагента Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

Российского журналиста Алексея Пивоварова (в России он признан иностранным агентом) и его съемочную группу задержали в Узбекистане. Эту информацию со ссылкой на собственного корреспондента сообщает местное издание Hook.



Журналистка Hook, Фериде Масхетова, задержана вместе с россиянами. Издание утверждает, что всю группу переправили в ГУВД города Нукус «для беседы».