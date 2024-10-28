Иноагент Вишневский досрочно сложит депутатские полномочия 30 октября
Зампред партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан иноагентом) прекратит работу в парламенте северной столицы 30 октября. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам политика, он вынужден сделать это в соответствии с действующим законодательством — иноагентам запрещено выдвигать свою кандидатуру на выборах, а полномочия депутата-иноагента должны прекратиться досрочно (в течение 180 дней после того, как закон вступит в силу).
При этом Вишневский заявил о несогласии со своим статусом и подчеркнул, что будет его оспаривать в дальнейшем.
Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) был заочно приговорен 2-м Западным окружным военным судом к 10 годам лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru