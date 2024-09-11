Интерпол отказался разыскивать экс-депутата Госдумы Пономарева
Интерпол отказался объявлять в розыск экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (прзнан в РФ иноагентом, внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший парламентарий обвиняется в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Следственный комитет России объявил его в международный розыск.
В ходе заочного слушания дела во Втором Западном окружном военном суде адвокат по назначению заявила, что Пономарёв не числится в базе данных международного розыска по линии Интерпола.
«В соответствии с нормами международного права эта организация не объявляет в розыск людей, чье уголовное преследование связано с политикой», - пояснила юрист.
Ранее турецкая полиция задержала на яхте в Анталье гражданина России, который разыскивается по «красному» бюллетеню Интерпола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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