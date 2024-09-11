Интерпол отказался разыскивать экс-депутата Госдумы Пономарева

Бывший парламентарий обвиняется в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Следственный комитет России объявил его в международный розыск.

В ходе заочного слушания дела во Втором Западном окружном военном суде адвокат по назначению заявила, что Пономарёв не числится в базе данных международного розыска по линии Интерпола.

«В соответствии с нормами международного права эта организация не объявляет в розыск людей, чье уголовное преследование связано с политикой», - пояснила юрист.

Ранее турецкая полиция задержала на яхте в Анталье гражданина России, который разыскивается по «красному» бюллетеню Интерпола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

