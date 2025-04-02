Иноагент Шац заявил, что эмиграция его закалила

По словам Шаца, те три года, на протяжении которых он живет в Израиле, стали одновременно и самым сумасшедшим, и самым осмысленным периодом жизни. Комик отметил, что здесь он закалился, научился быть сильным и повзрослел. Шац также добавил, что Израиль стал его домом.

Ранее покинувшие Россию комики Михаил Шац и Руслан Белый (оба внесены Минюстом в реестр иноагентов) пожаловались на обязанности и ограничения, связанные со своим статусом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

