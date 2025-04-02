Иноагент Шац заявил, что эмиграция его закалила

Внесенный Минюстом в реестр иноагентов телеведущий и комик Михаил Шац, ныне проживающий в Израиле, заявил, что его закалила эмиграция. Своими впечатлениями он поделился в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).

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По словам Шаца, те три года, на протяжении которых он живет в Израиле, стали одновременно и самым сумасшедшим, и самым осмысленным периодом жизни. Комик отметил, что здесь он закалился, научился быть сильным и повзрослел. Шац также добавил, что Израиль стал его домом.

Ранее покинувшие Россию комики Михаил Шац и Руслан Белый (оба внесены Минюстом в реестр иноагентов) пожаловались на обязанности и ограничения, связанные со своим статусом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
ТЕГИ:ЭмиграцияИзраильИноагенты

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