Иноагент Шац заявил, что эмиграция его закалила
Внесенный Минюстом в реестр иноагентов телеведущий и комик Михаил Шац, ныне проживающий в Израиле, заявил, что его закалила эмиграция. Своими впечатлениями он поделился в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).
По словам Шаца, те три года, на протяжении которых он живет в Израиле, стали одновременно и самым сумасшедшим, и самым осмысленным периодом жизни. Комик отметил, что здесь он закалился, научился быть сильным и повзрослел. Шац также добавил, что Израиль стал его домом.
Ранее покинувшие Россию комики Михаил Шац и Руслан Белый (оба внесены Минюстом в реестр иноагентов) пожаловались на обязанности и ограничения, связанные со своим статусом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иноагент Шац заявил, что эмиграция его закалила
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и восемь автомобилей
- МО РФ: За сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетики
- Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми
- Госдума одобрила уголовное наказание за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям
- Глава ЦИК пообещал, что бумажное голосование останется еще надолго
- В России в 2024 году запретили работу и ограничили доступ к 81 иностранному СМИ
- Фильм «В списках не значился» с Владимиром Машковым откроет 47-й ММКФ
- Песков назвал возможным визит главы РФПИ в Вашингтон
- Песков заявил о соблюдении РФ моратория на удары по объектам энергетики Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru