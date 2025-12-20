Иноагент Белоцерковская заявила о краже драгоценностей на сумму €300 тысяч
У блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) во время поездки в Одессу украли драгоценности, деньги от продажи которых она собиралась отправить ВСУ. Об этом сама иноагент сообщила на своей странице в одной из соцсетей.
По ее словам, ее обокрали 14 декабря в бутик-отеле «Фредерик Коклен», где она остановилась перед аукционом. После этого иноагент недосчиталась «крокодиловой шанели», цепочки с кулоном, бьюти-бокса и других вещей. Ущерб блогер оценила в €200-300 тысяч.
Белоцерковская предположила, что ее обокрали сотрудницы отеля. Она рассказала, что руководство гостиницы отказалось провести проверку персонала с помощью полиграфа.
В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил иноагента Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по обвинению в распространении фейков о ВС России. Кроме того, ей в течение пяти лет после отбытия наказания запрещено администрировать интернет-ресурсы.
Ранее блогер и певица Инстасамка (Дарья Еропкина) обвинила звездного стилиста Николая Овечкина в краже у нее примерно 3 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
