Ингушетия осталась последним субъектом РФ без обязательной вакцинации

Ингушетия осталась единственным субъектом федерации, где не введена ни обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, ни система QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС по итогам анализа заявлений региональных властей.

До сего дня в числе таких регионов были также Ненецкий автономный округ и Калмыкия. Однако в связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации там было принято решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Аналогичную меру сегодня ввел и Ставропольский край, где система QR-кодов начала внедряться еще с начала текущего года.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в конце сентября заявил, что в республике не собираются делать COVID-вакцинацию обязательной. Региональные власти сосредоточатся на «разъяснениях и настойчивых рекомендациях».

Сейчас в России 25 регионов, в которых не действует система QR-кодов, однако введена обязательная вакцинация. Сегодня на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства будет рассмотрено предложение об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

