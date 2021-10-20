Ингушетия осталась последним субъектом РФ без обязательной вакцинации
Ингушетия осталась единственным субъектом федерации, где не введена ни обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, ни система QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС по итогам анализа заявлений региональных властей.
До сего дня в числе таких регионов были также Ненецкий автономный округ и Калмыкия. Однако в связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации там было принято решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Аналогичную меру сегодня ввел и Ставропольский край, где система QR-кодов начала внедряться еще с начала текущего года.
Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в конце сентября заявил, что в республике не собираются делать COVID-вакцинацию обязательной. Региональные власти сосредоточатся на «разъяснениях и настойчивых рекомендациях».
Сейчас в России 25 регионов, в которых не действует система QR-кодов, однако введена обязательная вакцинация. Сегодня на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства будет рассмотрено предложение об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
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