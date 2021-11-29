«Ингосстрах» выплатил более 150 млн рублей по ипотеке клиентов, пострадавших от COVID-19

За время пандемии «Ингосстрах» выплатил банкам 150,5 млн рублей в счет погашения задолженностей по ипотечным договорам клиентов, скончавшихся или пострадавших от коронавируса.

Как отмечается в сообщении компании, с мая 2020 года по ноябрь 2021 года «Ингосстрах» урегулировал 102 таких страховых случая. Речь идет об ипотечном страховании связанных с жизнью и здоровьем рисков, наступивших в связи с COVID-19.

«Ипотечное страхование следует воспринимать не как гарантию безопасности для банка, а как один из самых надежных способов защитить себя и свою семью от непредвиденных обстоятельств. Защита от рисков, связанных с жизнью и здоровьем, становится особенно важной в непростые времена, которые мы все переживаем», - сказал в этой связи начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ «Ингосстраха» Николай Цветницкий.

Программа «Ингосстраха» по ипотечному страхованию при покупке недвижимости включает в себя риски смерти и получения инвалидности 1-й и 2-й группы в результате болезни или несчастного случая.

Смерть от COVID-19 входит в стандартный пакет рисков, выплата осуществляется в рамках риска «смерть в результате болезни».

С начала 2021 года в «Ингосстрах» было подано 75 заявлений на общую сумму 149,1 млн рублей. Это более чем на треть превышает показатели 2020 года. Тогда было подано 59 заявлений на общую сумму 109,5 млн рублей.

