«Ингосстрах» признали лучшей страховой компанией для молодых специалистов

«Ингосстрах» назван лучшей страховой компанией для молодых специалистов по итогам рейтинга «Best Company Award». В его составлении приняли участие около девяти тысяч студентов и выпускников из 39 ведущих университетов России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ингосстраха».

Рейтинг был сформирован на основе опросов по модели AIDA, в основе которой учитываются осведомленность, интерес, желание и действие, отражающие этапы принятия решения. Объектами исследования стали более 180 компаний, которые запускают программы для привлечения и удержания молодежи, а также развивают бренд работодателя. Опрошенным было предложено определить пять самых важных для них факторов при выборе места работы.

«Ингосстрах» признан лучшей страховой компанией для молодых специалистов не впервые. Компания уже несколько лет организует для студентов оплачиваемые стажировки с гибким графиком работы, на которых молодые люди познают тонкости профессии под наставничеством опытных экспертов.

«К каждому стажеру прикреплен персональный наставник, курирующий план развития и обучающий стажера. В этом году мы усилим подготовку таких наставников, предложив новые инструменты работы с начинающими специалистами», - рассказала начальник управления «Корпоративный университет» компании Виктория Таланова.

В общей сложности «Ингосстрах» привлек почти 950 стажеров.

