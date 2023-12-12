«Ингосстрах» наградили «За вклад в развитие транспортных услуг»
Диплом «За вклад в развитие транспортных услуг» вручили компании «Ингосстрах» на Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» в Москве.
В рамках конференции грузовладельцы, операторы логистических и экспедиторских организаций обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры России.
По словам начальника управления цифровых продаж и проектного развития компании Людмилы Шукалович, в непростые для бизнеса моменты «Ингосстрах» оказывает своим партнерам всевозможную помощь, предлагая современные решения и продукты.
«Наша цель – сделать рынок страхования технологичным для всех его участников, а процесс страхования – простым и удобным», - отметила представитель «Ингосстраха».
Компания предлагает продукты, популярные у малого и среднего бизнеса. Большая часть услуг можно получить оперативно онлайн. «Ингосстрах» развивает API-интеграции, представляющие процесс обмена данными между страховщиком и компанией-партнером в режиме онлайн. Также компания реализует проект по автоматическому рассмотрению убытков в области страхования сроков. Так, благодаря проекту в случае страхового случая компенсацию можно будет получить от трех часов до трех дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru