«Ингосстрах» наградили «За вклад в развитие транспортных услуг»

Диплом «За вклад в развитие транспортных услуг» вручили компании «Ингосстрах» на Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» в Москве.

В рамках конференции грузовладельцы, операторы логистических и экспедиторских организаций обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры России.

По словам начальника управления цифровых продаж и проектного развития компании Людмилы Шукалович, в непростые для бизнеса моменты «Ингосстрах» оказывает своим партнерам всевозможную помощь, предлагая современные решения и продукты.

«Наша цель – сделать рынок страхования технологичным для всех его участников, а процесс страхования – простым и удобным», - отметила представитель «Ингосстраха».

Компания предлагает продукты, популярные у малого и среднего бизнеса. Большая часть услуг можно получить оперативно онлайн. «Ингосстрах» развивает API-интеграции, представляющие процесс обмена данными между страховщиком и компанией-партнером в режиме онлайн. Также компания реализует проект по автоматическому рассмотрению убытков в области страхования сроков. Так, благодаря проекту в случае страхового случая компенсацию можно будет получить от трех часов до трех дней.