«Ингосстрах» и Высшая школа бизнеса МГУ запускают совместный курс

«Ингосстрах» и Высшая школа бизнеса МГУ запустят новый курс «Цифровые продукты будущего», который стартует 23 сентября. Он направлен на формирование системного представления о реализации цифровой трансформации в крупной корпорации, разработку новых конкурентных финансовых цифровых продуктов и выстраивание продуктовой стратегии в цифровых каналах продаж.

Курс рассчитан на студентов-бакалавров четвертого курса. Он поделен на девять модулей, посвященных созданию новых цифровых продуктов. Каждый модуль состоит на 70% из практических кейсов, остальные 30 – теория. Занятия будут вести как преподаватели МГУ, так и эксперты из «Ингосстраха».

Первый заместитель генерального директора «Ингосстраха» и куратор курса «Цифровые продукты будущего» Иван Матвеев заявил, что после прохождения курса у студентов появится «системное представление о пути цифровой информации в компании», а также возможность провести анализ емкостей потенциальных рынков и сформировать свой бизнес-кейс.

Заместитель декана ВШБ МГУ Татьяна Кузнецова, в свою очередь, оценила значимость курса, который, по ее мнению, «выполнит роль завершающего курса бакалавриата». Она поблагодарила лекторов и топ-менеджеров «Ингосстраха» за его совместную разработку.

