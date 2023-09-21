«Ингосстрах» и Высшая школа бизнеса МГУ запускают совместный курс
«Ингосстрах» и Высшая школа бизнеса МГУ запустят новый курс «Цифровые продукты будущего», который стартует 23 сентября. Он направлен на формирование системного представления о реализации цифровой трансформации в крупной корпорации, разработку новых конкурентных финансовых цифровых продуктов и выстраивание продуктовой стратегии в цифровых каналах продаж.
Курс рассчитан на студентов-бакалавров четвертого курса. Он поделен на девять модулей, посвященных созданию новых цифровых продуктов. Каждый модуль состоит на 70% из практических кейсов, остальные 30 – теория. Занятия будут вести как преподаватели МГУ, так и эксперты из «Ингосстраха».
Первый заместитель генерального директора «Ингосстраха» и куратор курса «Цифровые продукты будущего» Иван Матвеев заявил, что после прохождения курса у студентов появится «системное представление о пути цифровой информации в компании», а также возможность провести анализ емкостей потенциальных рынков и сформировать свой бизнес-кейс.
Заместитель декана ВШБ МГУ Татьяна Кузнецова, в свою очередь, оценила значимость курса, который, по ее мнению, «выполнит роль завершающего курса бакалавриата». Она поблагодарила лекторов и топ-менеджеров «Ингосстраха» за его совместную разработку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: РФ готова к тому, что США поставят Украине дальнобойное оружие
- Фадеев: Каналы в мессенджерах не вытеснят СМИ
- Патрушев: На Украине продавали детей за рубеж с 2014 года
- Секретарь Совбеза РФ Патрушев назвал контрнаступление ВСУ бессмысленным
- Английский шоумен Стивен Фрай получил травмы ног и ребер после падения со сцены
- Алиев принес извинения Путину по поводу гибели российских миротворцев в Карабахе
- Минспорт отказался платить ежегодный взнос в WADA на прежних условиях
- Депутат Гурулев предложил мобилизовать безработных
- Пашинян не произнес слово «Карабах» в речи по случаю дня независимости Армении
- Mash: Телефонные террористы угрожали сбить самолет Москва-Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru