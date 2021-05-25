«Ингосстрах» и ФИЦ ИУ РАН подписали соглашение о сотрудничестве

СПАО «Ингосстрах» и Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

Стороны договорились о сотрудничестве в части обмена научно-технической информацией и информационными технологиями, разработке проектов и совместном продвижении продуктов, технологий и решений в области создания технологической инфраструктуры, а также центров обработки данных и соответствующего программного обеспечения.

Заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» по ДМС Дмитрий Попов отметил, что в компании есть сразу несколько направлений, где успешно можно применять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Мы рады, что нашим партнером в этой работе стал ФИЦ ИУ РАН – флагман российских научных исследований в области информатики и управления. На этом пути совместными усилиями мы способны достичь впечатляющего синергетического эффекта, объединив высокую квалификацию и массивы данных «Ингосстраха» с научным потенциалом и академическими интеллектуальными ресурсами ФИЦ ИУ РАН», - добавил он.

Более 15 лет ФИЦ ИУ РАН занимается работой, связанной с анализом разного рода текстов. Сегодня центр является безусловным лидером в России и одним из ведущих мировых игроков по вопросам извлечения информации, работы с текстами, включая глубокий семантический анализ. Так, например, в институте разработан программно-аппаратный комплекс, который позволяет по разнородной информации о пациенте, получаемой из различных источников, включая, например, соцсети, оценить риски развития у него ряда критических заболеваний, таких как инсульты, инфаркты, гипертония, депрессии.

«Совместно с таким партнером, как «Ингосстрах», в дальнейшем мы готовы полномасштабно выходить на медицинский и страховой рынки, предлагая компаниям и лечебным учреждениям интересные современные решения, построенные на базе применения методов искусственного интеллекта», - заявил директор ФИЦ ИУ РАН Игорь Соколов.

