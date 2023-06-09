Информацию о рассылке повесток по СМС в Петербурге опровергли

«Такой команды не давалось. Эта система еще не доведена до окончательного решения», - заявили в пресс-службе ЗВО.

В пятницу в ряде Telegram-каналов появилась информация, что петербуржцам начали рассылать повестки в военкомат посредством СМС-сообщений.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что СМС-уведомление не будет приравнено к повестке. По его словам, решение готовится для удобства информирования граждан, передает «Радиоточка НСН».

