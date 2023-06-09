Информацию о рассылке повесток по СМС в Петербурге опровергли
Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) не подтвердила сообщения о рассылке повесток жителям Санкт-Петербурга по СМС, пишет ТАСС.
«Такой команды не давалось. Эта система еще не доведена до окончательного решения», - заявили в пресс-службе ЗВО.
В пятницу в ряде Telegram-каналов появилась информация, что петербуржцам начали рассылать повестки в военкомат посредством СМС-сообщений.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что СМС-уведомление не будет приравнено к повестке. По его словам, решение готовится для удобства информирования граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru