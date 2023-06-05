Минобороны предложило оповещать граждан о призыве через СМС
5 июня 202323:16
Министерство обороны России предложило внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на портале нормативных правовых актов.
Предлагается информировать мобилизованных посредством СМС-рассылки. Это позволит сократить сроки оповещения и повысить его качество, говорится в пояснительной записке.
В Минобороны ранее заявили, что диабет и сердечно-сосудистые заболевания не будут являться основанием для освобождения мобилизованных от военной службы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru