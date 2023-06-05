Минобороны предложило оповещать граждан о призыве через СМС

Предлагается информировать мобилизованных посредством СМС-рассылки. Это позволит сократить сроки оповещения и повысить его качество, говорится в пояснительной записке.

В Минобороны ранее заявили, что диабет и сердечно-сосудистые заболевания не будут являться основанием для освобождения мобилизованных от военной службы, передает «Радиоточка НСН».

