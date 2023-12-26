Глава Минздрава назвал сезонным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Подъем заболеваемости респираторными инфекциями, который наблюдается сейчас в России, представляет собой сезонное явление. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что такой рост происходит в это время почти каждый год.
По словам Мурашко, у коронавирус уже стал сезонным заболеванием. Как уточнил глава Минздрава, в нынешнем сезоне циркулируют грипп А и ещё ряд возбудителей, среди них - пневмококковая инфекция.
Он подчеркнул, что одна из составляющих профилактики - вакцинация против гриппа. Кроме того, Мурашко посоветовал поставить прививку от пневмококка. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр также напомнил о таких мерах защиты, как ношение масок и отказ от многолюдных мероприятий.
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