Глава Минздрава назвал сезонным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Подъем заболеваемости респираторными инфекциями, который наблюдается сейчас в России, представляет собой сезонное явление. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что такой рост происходит в это время почти каждый год.

По словам Мурашко, у коронавирус уже стал сезонным заболеванием. Как уточнил глава Минздрава, в нынешнем сезоне циркулируют грипп А и ещё ряд возбудителей, среди них - пневмококковая инфекция.

Он подчеркнул, что одна из составляющих профилактики - вакцинация против гриппа. Кроме того, Мурашко посоветовал поставить прививку от пневмококка. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр также напомнил о таких мерах защиты, как ношение масок и отказ от многолюдных мероприятий.

