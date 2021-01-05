Инфекционист рассказал об изменении тяжести заболевания COVID-19

Со временем течение COVID-19 будет проходить в менее тяжелой форме, считает инфекционист, профессор Николай Малышев. Об этом пишет РИА «Новости».

Важным способом уменьшить распространения коронавируса врач назвал проведение вакцинации. Он сравнил заболеваемость COVID-19 с гриппом в 2012 году и отметил, что со временем это заболевание перестало быть таким тяжелым, как раньше.