Инфекционист рассказал об изменении тяжести заболевания COVID-19
Со временем течение COVID-19 будет проходить в менее тяжелой форме, считает инфекционист, профессор Николай Малышев. Об этом пишет РИА «Новости».
Важным способом уменьшить распространения коронавируса врач назвал проведение вакцинации. Он сравнил заболеваемость COVID-19 с гриппом в 2012 году и отметил, что со временем это заболевание перестало быть таким тяжелым, как раньше.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что делать прививку от коронавируса нельзя, если у человека наблюдаются симптомы ОРВИ или обострения хронических заболеваний.
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