Необычный симптом коронавируса назвали в Египте
Врачи в Египте выявили необычный симптом COVID-19, сообщает Daily Express со ссылкой на ряд исследований.
По словам экспертов, о заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота. Этот симптом пока не значился в числе основных симптомов вируса, но его продолжительное проявление может означать наличие COVID-19 в организме.
Египетские врачи пришли к такому выводу после исследования 64-летнего пациента, у которого коронавирус проявлялся только через икоту.
Аналогичный случай описывается в статье, опубликованной американскими учеными. Тогда 62-летний мужчина обратился в больницу через четверо суток после начала икоты. У пациента также был диагностирован COVID-19.
Как сообщалось, заложенность ушей часто становится симптомом новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В качестве доказательства она привела в пример результаты исследователей из Турции.
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