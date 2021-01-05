Необычный симптом коронавируса назвали в Египте

Врачи в Египте выявили необычный симптом COVID-19, сообщает Daily Express со ссылкой на ряд исследований.

По словам экспертов, о заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота. Этот симптом пока не значился в числе основных симптомов вируса, но его продолжительное проявление может означать наличие COVID-19 в организме.

Египетские врачи пришли к такому выводу после исследования 64-летнего пациента, у которого коронавирус проявлялся только через икоту.

Аналогичный случай описывается в статье, опубликованной американскими учеными. Тогда 62-летний мужчина обратился в больницу через четверо суток после начала икоты. У пациента также был диагностирован COVID-19.

Назван самый необычный симптом коронавируса

Как сообщалось, заложенность ушей часто становится симптомом новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В качестве доказательства она привела в пример результаты исследователей из Турции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусЕгипет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры