Необычный симптом коронавируса назвали в Египте

Врачи в Египте выявили необычный симптом COVID-19, сообщает Daily Express со ссылкой на ряд исследований.

По словам экспертов, о заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота. Этот симптом пока не значился в числе основных симптомов вируса, но его продолжительное проявление может означать наличие COVID-19 в организме.

Египетские врачи пришли к такому выводу после исследования 64-летнего пациента, у которого коронавирус проявлялся только через икоту.

Аналогичный случай описывается в статье, опубликованной американскими учеными. Тогда 62-летний мужчина обратился в больницу через четверо суток после начала икоты. У пациента также был диагностирован COVID-19.