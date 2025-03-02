СМИ: В Индонезии с начала года лихорадкой денге заразились 6 тысяч человек

На Бали несколько десятков российских туристов заболели лихорадкой денге, которая передается от комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Известно, что с начала 2025 года в Индонезии свыше шести тысяч человек заразились этой болезнью. Отмечается, что в 28 случаях заражение закончилось летальным исходом.

Туристы рассказали, что заболевание протекает тяжело и сопровождается появлением галлюцинаций и желтизны кожи, а также потерей чувствительности ног. К тому же заразившиеся жалуются на сильную жажду и боли в животе.

«Из Африки в Европу»: Врач предупредил о новой мутации оспы обезьян

По данным источника, сейчас ситуацию усугубил сезон дождей. При этом из-за растущей паники среди отдыхающих появились новые схемы мошенничества, в рамках которых больным предлагают поставить неизвестные капельницы за большие деньги.

В январе сообщалось, что на популярных туристических курортах индонезийского острова Бали зафиксирован резкий всплеск заболеваний лихорадкой денге. Тенденцию отмечали в округе Бадунг, в котором находятся курорты Улувату, Чангу и Семиньяк, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее доктор биологических наук, академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов в интервью НСН рассказал, что у штамма А(H1N1)09 нет характерной симптоматики, поэтому, чтобы избежать заражения им, нужно носить маски в общественных местах и заблаговременно прививаться.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияТуристыНасекомыеБолезньИндонезия

Горячие новости

Все новости

партнеры