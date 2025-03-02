СМИ: В Индонезии с начала года лихорадкой денге заразились 6 тысяч человек
На Бали несколько десятков российских туристов заболели лихорадкой денге, которая передается от комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Известно, что с начала 2025 года в Индонезии свыше шести тысяч человек заразились этой болезнью. Отмечается, что в 28 случаях заражение закончилось летальным исходом.
Туристы рассказали, что заболевание протекает тяжело и сопровождается появлением галлюцинаций и желтизны кожи, а также потерей чувствительности ног. К тому же заразившиеся жалуются на сильную жажду и боли в животе.
По данным источника, сейчас ситуацию усугубил сезон дождей. При этом из-за растущей паники среди отдыхающих появились новые схемы мошенничества, в рамках которых больным предлагают поставить неизвестные капельницы за большие деньги.
В январе сообщалось, что на популярных туристических курортах индонезийского острова Бали зафиксирован резкий всплеск заболеваний лихорадкой денге. Тенденцию отмечали в округе Бадунг, в котором находятся курорты Улувату, Чангу и Семиньяк, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее доктор биологических наук, академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов в интервью НСН рассказал, что у штамма А(H1N1)09 нет характерной симптоматики, поэтому, чтобы избежать заражения им, нужно носить маски в общественных местах и заблаговременно прививаться.
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Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru