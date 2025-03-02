СМИ: В Индонезии с начала года лихорадкой денге заразились 6 тысяч человек

На Бали несколько десятков российских туристов заболели лихорадкой денге, которая передается от комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Известно, что с начала 2025 года в Индонезии свыше шести тысяч человек заразились этой болезнью. Отмечается, что в 28 случаях заражение закончилось летальным исходом.

Туристы рассказали, что заболевание протекает тяжело и сопровождается появлением галлюцинаций и желтизны кожи, а также потерей чувствительности ног. К тому же заразившиеся жалуются на сильную жажду и боли в животе.