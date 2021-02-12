Инфекционист: Перенесшие COVID-19 могут приобрести постковидный синдром

Переболевшие COVID-19 могут перенести тяжёлый "постковидный синдром", а также заражение суперинфекцией, которую можно спутать с повторным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает врач-инфекционист, заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов.

По словам врача, постковидный синдром может возникнуть, если болезнь сопровождалась тяжелыми симптомами, такими как воспаление лёгких и интоксикация. Синдром характеризуется слабостью, астенизацией, нарушением сна.

Он может проявляться на протяжении двух месяцев после заболевания, однако его нельзя назвать возвращением коронавируса. Об этом Рябов заявил в эфире "Радио 1".

Кроме того, человек может принять за повторное заражение грипп, парагрипп или аденовирусная инфекцию. Специалисты, по словам Рябова, называют это "суперинфекцией" - заболеванием на фоне ослабленного иммунитета. Врач напомнил, что переболевшим COVID-19 необходимо придерживаться здорового образа жизни, а также соблюдать все санитарные ограничения, чтобы избежать заболевания.

