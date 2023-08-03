Инфекционист рассказал о способах защиты от клещевого энцефалита
Врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов рассказал, как защититься от клещевого энцефалита.
Смерти от этого заболевания специалист связал с поздним обращением к врачам. Также он указал на важность медикаментозной и немедикаментозной профилактики.
Викулов призвал надевать в поход головные уборы, максимально закрывать участки тела и использовать репелленты, которые отпугивают насекомых. Эксперт посоветовал не извлекать клеща самостоятельно.
Во всех случаях необходима своевременная диагностика и лечение, приводит слова специалиста «Газета.Ru».
2 августа из-за клещевого энцефалита умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом Евгения Хвалько, сообщает «Радиоточка НСН».
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