Инфекционист рассказал о способах защиты от клещевого энцефалита

Смерти от этого заболевания специалист связал с поздним обращением к врачам. Также он указал на важность медикаментозной и немедикаментозной профилактики.

Викулов призвал надевать в поход головные уборы, максимально закрывать участки тела и использовать репелленты, которые отпугивают насекомых. Эксперт посоветовал не извлекать клеща самостоятельно.

Во всех случаях необходима своевременная диагностика и лечение, приводит слова специалиста «Газета.Ru».

2 августа из-за клещевого энцефалита умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом Евгения Хвалько, сообщает «Радиоточка НСН».

