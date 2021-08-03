Инфекционист назвал главные противопоказания для вакцинации пожилых людей

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что главным противопоказанием для вакцинации пожилых людей является обострение хронических заболеваний.

По словам врача, также нежелательно проходить вакцинацию в случае острых аллергических болезней и острого инфекционного заболевания. Кроме того, Викулов считает, что негативная реакция на первый компонент вакцины может стать весомой причиной для отказа от второй дозы.

Во всех остальных случаях инфекционист рекомендует ставить прививку людям старше 65 лет. В эфире «Радио 1» Викулов отметил, что вакцина позволит снизить риск тяжелого течения болезни.





