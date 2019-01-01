Индия опередит Китай по численности населения к 2027 году

По прогнозам ООН, через 8 лет Индия опередит Китай по численности населения. А к 2050 году возглавит список стран, которые внесли наибольший вклад в рост численности на планете. В число стран-лидеров также попали Пакистан, Нигерия, Демократическая Республика Конго, Индонезия, США и Египет, Танзания, Эфиопия. Таким образом, Азия останется самым многолюдным регионом, а увеличиваться население будет быстрее всего в Африке — к середине столетия увеличится вдвое. Об этом сообщает ТАСС.



Общее же количество людей на Земле к 2050 году составит примерно 9,7 млрд человек, а к 2100 году — 11 млрд.

Отрицательная динамика по росту населения будет наблюдаться в Новой Зеландии, Австралии, странах Латинской Америки и в государствах на севере Африки.



Численность населения Земли на сегодня составляет 7,6 млрд человек. На первом месте Китай (1,3 млрд), на втором — Индия (1,1 млрд), на третьем — США (318 млн). Замыкают пятерку Индонезия (252 млн) и Бразилия (203 млн). Россия расположена на 9 месте с показателем в 146 млн человек.

