Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму 110 тысяч рублей

Жители России назвали приемлемым размером пенсии 110 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков Страхового дома ВСК.

Специалисты напомнили, что еще в начале года почти каждый второй опрошенный считал приемлемой пенсию в 50-100 тысяч рублей, к концу года об этом заявлял каждый третий.

«Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей – с 12% в начале года до 25% (каждый четвертый) в конце года», — отметили аналитики.

Каждый второй гражданин пока не начинал формировать сбережения на пенсию, 32,7% опрошенных вовсе не планируют этого делать. По данным исследования, самые финансово грамотные — мужчины (33%) с высоким уровнем дохода. Люди со средним уровнем дохода (38%) и без детей (41%) чаще не заботятся о финансовой подушке.

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля 2025 года проиндексируют социальные пенсии на 14,75%, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИсследованиеРоссияПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры