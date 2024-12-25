Мосбиржа вернет утренние торги с 27 января
Мосбиржа возобновит утренние торги на срочном и фондовом рынках с 27 января 2025 года, сообщается на сайте площадки.
Торговать акциями теперь можно будет с 06:50 до 23:50 по московскому времени, при этом с 06:50 до 09:50 сделки будут доступны лишь по 101 наиболее ликвидной ценной бумаге, в частности, по некоторым выпускам облигаций федерального займа и по акциям из индекса Мосбиржи.
Вместе с тем на срочном рынке утренняя торговая сессия будет проходить с 8:50 до 10:00 по московскому времени. Доступны будут все инструменты, торгующиеся на основной сессии.
Ранее наблюдательный совет Московской биржи продлил полномочия председателя правления организации Виктора Жидкова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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