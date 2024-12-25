Арестован новый фигурант дела об афере с квартирой Ларисы Долиной
Таганский суд Москвы арестовал 20-летнего жителя Тольятти по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Молодой человек пробудет под стражей до 28 января 2025 года.
По версии следствия, обвиняемый оформил банковскую карту и передал ее соучастникам, которые использовали ее для вывода средств, похищенных у Долиной. В апреле 2024 года он снял в банке 2,7 млн рублей, которые впоследствии передал другим участникам схемы.
Дело связано с мошеннической схемой, действовавшей с апреля по июль 2024 года. Телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили Долину перевести на «безопасные счета» крупные суммы, включая деньги от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб составил более 200 миллионов рублей.
Ранее по этому делу были арестованы трое подозреваемых, включая предполагаемую курьершу, которая забирала деньги, и двух мужчин, помогавших в обналичивании и переводе средств. Параллельно Хамовнический суд Москвы рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже квартиры недействительной. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru