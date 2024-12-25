Арестован новый фигурант дела об афере с квартирой Ларисы Долиной

Таганский суд Москвы арестовал 20-летнего жителя Тольятти по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Молодой человек пробудет под стражей до 28 января 2025 года.

По версии следствия, обвиняемый оформил банковскую карту и передал ее соучастникам, которые использовали ее для вывода средств, похищенных у Долиной. В апреле 2024 года он снял в банке 2,7 млн рублей, которые впоследствии передал другим участникам схемы.