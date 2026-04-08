Имущество экс-вице-губернатора Кубани Миньковой обратили в доход государства
Имущество бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой было обращено в доход государства. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
Отмечается, что решение было принято Прикубанским районным судом Краснодара. Речь также идёт об имуществе, принадлежащем семье Миньковой, которое приобреталось «с целью сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода».
«Это 21 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 110,6 млн рублей - рыночная стоимость 338,6 млн рублей», - уточняется в сообщении.
Также в пресс-службе указали, что стоимость обращённого в доход государства имущества превышала законный доход Миньковой и её семьи.
Кроме того, суд взыскал эквивалент стоимости ранее проданного имущества - более 90 млн рублей.
Ранее в доход государства было обращено имущество главы Минздрава Кубани Евгения Филиппова, в том числе 49 земельных участков, более 214 млн рублей и килограмм золота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Имущество экс-вице-губернатора Кубани Миньковой обратили в доход государства
- «Приехали на следующий день!»: «Кривая линия» помогла жителям Поварово
- Начнем с роботов: Ученые заявили, что Россия готова к полету на Марс
- В Госдуме ответили на обращение Зеленского по поводу прекращения огня
- Овечкина снова номинировали на премию «Билл Мастертон трофи»
- Власти Ирана назвали стоимость прохода танкеров через Ормузский пролив
- «Коней на переправе не меняют»: Как Вэнс поможет Орбану остаться у власти
- Плати с комфортом: Иностранным туристам упростят расчёты в России