Имущество экс-вице-губернатора Кубани Миньковой обратили в доход государства

Отмечается, что решение было принято Прикубанским районным судом Краснодара. Речь также идёт об имуществе, принадлежащем семье Миньковой, которое приобреталось «с целью сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода».

«Это 21 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 110,6 млн рублей - рыночная стоимость 338,6 млн рублей», - уточняется в сообщении.

Также в пресс-службе указали, что стоимость обращённого в доход государства имущества превышала законный доход Миньковой и её семьи.

Кроме того, суд взыскал эквивалент стоимости ранее проданного имущества - более 90 млн рублей.

Ранее в доход государства было обращено имущество главы Минздрава Кубани Евгения Филиппова, в том числе 49 земельных участков, более 214 млн рублей и килограмм золота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

