Импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» назвали «Финист»

В компании напомнили, что имя для нового состава выбрали в ходе народного голосования. Кроме «Финиста» РЖД предлагались варианты «Аметист», «Байкал», «Ирбис», «Ласка» и «Уралочка».

Уточняется, что работать новый электропоезд начнёт 28 декабря. Своих первых пассажиров «Финист» отвезёт из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Полностью российский электропоезд ЭС104 был представлен в июле 2023 года в рамках выставки «Иннопром». Он состоит из пяти вагонов и вмещает 416 пассажиров, тогда как у «Ласточки» только 346 посадочных мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

