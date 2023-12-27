Импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» назвали «Финист»
Импортозамещенный электропоезд, являющийся аналогом «Ласточки», получил название «Финист», сообщает пресс-служба РЖД.
В компании напомнили, что имя для нового состава выбрали в ходе народного голосования. Кроме «Финиста» РЖД предлагались варианты «Аметист», «Байкал», «Ирбис», «Ласка» и «Уралочка».
Уточняется, что работать новый электропоезд начнёт 28 декабря. Своих первых пассажиров «Финист» отвезёт из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.
Полностью российский электропоезд ЭС104 был представлен в июле 2023 года в рамках выставки «Иннопром». Он состоит из пяти вагонов и вмещает 416 пассажиров, тогда как у «Ласточки» только 346 посадочных мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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