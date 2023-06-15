Электрички «Ласточка» из Сочи в Абхазию временно отменены
Рейсы электропоездов «Ласточка» из Сочи в Гагру временно отменили из-за последствий ливня, сообщает пресс-служба «Абхазской железной дороги».
В сообщении говорится, что составы, следующие из России, останавливаются на ж/д станции «Цандрипш», далее пассажиров развозят автобусы.
«Абхазская железная дорога», как и в первый день после стихии организовывает трансфер пассажиров как из Сухума до Цандрипша, так и прибывающих гостей до столицы», - отмечается в публикации.
В «Абхазской железной дороге» добавили, что в настоящее время совместно с российскими коллегами ведутся работы по расчистке железнодорожного полотна, восстанавлению контактной сети.
Ранее компания «Синара — Транспортные машины» объявила, что полностью российский аналог поезда «Ласточка» будет впервые показан на Иннопроме в июле 2023 года, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель: ЕС подготовил 24 тысячи военных ВСУ
- Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана
- Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине больше нового оружия
- Месси забил самый быстрый гол в своей карьере
- Электрички «Ласточка» из Сочи в Абхазию временно отменены
- Президент Чехии призвал следить за россиянами на Западе
- В Госдуме призвали правительство оградить страну от возможного глобального кризиса
- Андрей Малахов заявил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Евгении Шмелевой
- В Госдуме призвали наказать Испанию за невыдачу виз российским борцам
- Минюст заявил о намерении развивать закон об иноагентах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru