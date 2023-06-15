Электрички «Ласточка» из Сочи в Абхазию временно отменены

В сообщении говорится, что составы, следующие из России, останавливаются на ж/д станции «Цандрипш», далее пассажиров развозят автобусы.

«Абхазская железная дорога», как и в первый день после стихии организовывает трансфер пассажиров как из Сухума до Цандрипша, так и прибывающих гостей до столицы», - отмечается в публикации.

В «Абхазской железной дороге» добавили, что в настоящее время совместно с российскими коллегами ведутся работы по расчистке железнодорожного полотна, восстанавлению контактной сети.

Ранее компания «Синара — Транспортные машины» объявила, что полностью российский аналог поезда «Ласточка» будет впервые показан на Иннопроме в июле 2023 года, сообщает RT.

