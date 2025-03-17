Импорт автомобилей в Приморье вырос в 3,5 раза

Всего через границу было перемещено свыше 3000 автомобилей, общая сумма таможенных сборов достигла порядка 1,7 млрд рублей.

Подавляющее большинство ввезенных автомобилей — китайского производства. Особым спросом пользуются такие бренды, как Geely, Chery и Changan, электромобили Zeekr и Lixiang.

За весь 2024 год в автомобильных пунктах пропуска Приморского края оформили свыше 17700 автомобилей для личного пользования. Это в шесть раз превышает показатели 2023 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что объем импорта в Россию новых автомобилей в феврале 2025 года составил 16,2 тысячи экземпляров, что на 73% меньше, чем в феврале 2024 года, и вдвое меньше, чем в январе 2025 года.

