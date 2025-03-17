Импорт автомобилей в Приморье вырос в 3,5 раза

Ввоз физлицами автомобилей иностранного производства в Приморском крае в начале 2025 года увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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Всего через границу было перемещено свыше 3000 автомобилей, общая сумма таможенных сборов достигла порядка 1,7 млрд рублей.

Подавляющее большинство ввезенных автомобилей — китайского производства. Особым спросом пользуются такие бренды, как Geely, Chery и Changan, электромобили Zeekr и Lixiang.

За весь 2024 год в автомобильных пунктах пропуска Приморского края оформили свыше 17700 автомобилей для личного пользования. Это в шесть раз превышает показатели 2023 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что объем импорта в Россию новых автомобилей в феврале 2025 года составил 16,2 тысячи экземпляров, что на 73% меньше, чем в феврале 2024 года, и вдвое меньше, чем в январе 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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