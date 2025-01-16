Императорский удав попытался незаконно заселиться в гостиницу в Москве

В столичную службу 112 поступил вызов о найденной в гостиничном номере змее, рассказали в департаменте ГОЧС Москвы.

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На место выехал расчет столичного Пожарно-спасательного центра. Спасатели поймали змею, она не оказывала сопротивления. Пресмыкающееся оказалось королевским удавом. Теперь его отправят в центр передержки диких животных.

«Несмотря на возможный испытанный работниками и гостями гостиницы стресс, личный визит символа 2025 года можно считать определенно добрым знаком», – отметили в ведомстве.

Ранее герпетолог доктор биологических наук Владимир Черлин рассказал, что делать в случае укуса змеи, напоминает RT.

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ФОТО: столичный департамент ГОЧС
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеГостиницыМосква

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