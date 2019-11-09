Иммунолог раскрыла секреты здоровья в холода
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, как поддержать иммунитет осенью.
Специалисты рассказали о вреде и пользе мандаринов. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной существуют также и категории граждан, которым противопоказано употребление этих цитрусовых.
Специалист рассказала, что мандарины содержат большое количество витаминов, элементов и антиоксидантов. Помимо этого, в них есть вещества, которые подавляют рост грибков. Речь идет об организмах, которые оказывают бактерицидное действие.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН обратила внимание на то, что употребление витаминов не влияет на иммунитет. А вот яркая окраска цитрусовых добавляет цвет в серые осенние будни и повышает настроение людей, что, в свою очередь, способствует хорошему жизненному тонусу и борьбе человека с вирусами.
«Никак не связан прием витаминов с иммунитетом. Это давно известный факт. Употребление овощей и фруктов, желательно сезонных, в которых минимальное количество нитратов или других химикатов, способно поддержать здоровье человека. Сезонные фрукты благодаря тому, что находятся ближе к потребителю и могут быть ему быстрее доставлены, более полезны. Сезонные овощи и фрукты содержат и витамин С, различные антиоксиданты, клетчатку. Поэтому я бы не стала выделять отдельно мандарины в этом смысле. Другое дело, что они визуально, присутствуя на столе, добавляют солнца в наши серые будни, благодаря своему цвету позитивно воспринимаются нами и создают настроение», - отметила эксперт.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, кому в России выгоден низкий иммунитет граждан.
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