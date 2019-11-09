Иммунолог раскрыла секреты здоровья в холода

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН обратила внимание на то, что употребление витаминов не влияет на иммунитет. А вот яркая окраска цитрусовых добавляет цвет в серые осенние будни и повышает настроение людей, что, в свою очередь, способствует хорошему жизненному тонусу и борьбе человека с вирусами.

«Никак не связан прием витаминов с иммунитетом. Это давно известный факт. Употребление овощей и фруктов, желательно сезонных, в которых минимальное количество нитратов или других химикатов, способно поддержать здоровье человека. Сезонные фрукты благодаря тому, что находятся ближе к потребителю и могут быть ему быстрее доставлены, более полезны. Сезонные овощи и фрукты содержат и витамин С, различные антиоксиданты, клетчатку. Поэтому я бы не стала выделять отдельно мандарины в этом смысле. Другое дело, что они визуально, присутствуя на столе, добавляют солнца в наши серые будни, благодаря своему цвету позитивно воспринимаются нами и создают настроение», - отметила эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, кому в России выгоден низкий иммунитет граждан.