Иммунолог прокомментировал создание нового препарата от коронавируса

Новый ингаляционный препарат «Лейтрагин», разработанный в России для лечения и профилактики пневмонии, вызванной COVID-19, является формой «давно известного отечественного препарата». Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам Крючкова, препарат «Даларгин», который предшествовал «Лейтрагину», использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Врач объяснил, что препарат был изготовлен на основе полипептида, состоящего из пяти аминокислотных остатков. Клинические испытания нового лекарства начались в апреле 2020 года.

По данным исследователей, время восстановления пациента после применения препарата сократилось с 14 до 8 суток. Однако, как подчеркнул Крючков, эффективность и безопасность «Лейтрагина» еще не доказана. По словам иммунолога, разработчики использовали «давно известное активное вещество», чтобы уменьшить вероятность острого респираторного вирусного синдрома и цитокинового шторма.

Крючков напомнил, что лишь 15% случаев заболевания COVID-19 протекают в среднетяжёлой и тяжёлой формах. Госпитализация требуется в менее 10% случаев, передает «Радио 1».

