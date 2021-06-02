Иммунолог прокомментировал создание нового препарата от коронавируса
Новый ингаляционный препарат «Лейтрагин», разработанный в России для лечения и профилактики пневмонии, вызванной COVID-19, является формой «давно известного отечественного препарата». Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По словам Крючкова, препарат «Даларгин», который предшествовал «Лейтрагину», использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Врач объяснил, что препарат был изготовлен на основе полипептида, состоящего из пяти аминокислотных остатков. Клинические испытания нового лекарства начались в апреле 2020 года.
По данным исследователей, время восстановления пациента после применения препарата сократилось с 14 до 8 суток. Однако, как подчеркнул Крючков, эффективность и безопасность «Лейтрагина» еще не доказана. По словам иммунолога, разработчики использовали «давно известное активное вещество», чтобы уменьшить вероятность острого респираторного вирусного синдрома и цитокинового шторма.
Крючков напомнил, что лишь 15% случаев заболевания COVID-19 протекают в среднетяжёлой и тяжёлой формах. Госпитализация требуется в менее 10% случаев, передает «Радио 1».
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