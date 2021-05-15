Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России возможен при появлении устойчивой к существующему иммунитету разновидности инфекции, однако это маловероятно, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.

Эксперт упомянул ситуацию в Индии, когда на первом этапе распространения вируса было мало заболевших, однако после неконтактировавшие «резко все заболели».

«Это может произойти у нас, если придет вирус, сильно отличающийся от предыдущего, что вот этот иммунитет не будет реагировать, но это очень маловероятно», — считает Жемчугов.

Кроме того, эксперт отметил необходимость следить за коллективным иммунитетом в каждом регионе страны, чтобы уделять больше внимания пропаганде вакцинации и поставлять больше препаратов туда, где снижен процент людей с иммунитетом к COVID-19.

«Хотелось бы очень увидеть данные по тестированию на антитела людей по регионам, потому что от этого зависит вообще успех вакцинации. <...> По этой цифре можно планировать, сколько людей осталось не контактировавших с вирусом. А сейчас это будет очень важно, чтобы спрогнозировать, когда охранительные меры прекращать», — рассказал иммунолог.

