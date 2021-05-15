Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России возможен при появлении устойчивой к существующему иммунитету разновидности инфекции, однако это маловероятно, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.
Эксперт упомянул ситуацию в Индии, когда на первом этапе распространения вируса было мало заболевших, однако после неконтактировавшие «резко все заболели».
«Это может произойти у нас, если придет вирус, сильно отличающийся от предыдущего, что вот этот иммунитет не будет реагировать, но это очень маловероятно», — считает Жемчугов.
Кроме того, эксперт отметил необходимость следить за коллективным иммунитетом в каждом регионе страны, чтобы уделять больше внимания пропаганде вакцинации и поставлять больше препаратов туда, где снижен процент людей с иммунитетом к COVID-19.
«Хотелось бы очень увидеть данные по тестированию на антитела людей по регионам, потому что от этого зависит вообще успех вакцинации. <...> По этой цифре можно планировать, сколько людей осталось не контактировавших с вирусом. А сейчас это будет очень важно, чтобы спрогнозировать, когда охранительные меры прекращать», — рассказал иммунолог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Травматолог назвал смартфоны причиной неожиданных травм
- Партия Порошенко потребовала от Зеленского выселиться из государственной резиденции
- Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ
- Байден отменил семь указов Трампа
- У ряда пользователей WhatsApp с 15 мая начнут действовать ограничения
- Госдепартамент США обеспокоен блокировкой счетов признанного иноагентом «Радио Свобода»
- Творческие работы Шойгу были проданы на аукционе за 40 млн рублей
- Глава Евросовета подверг критике российский перечень недружественных стран
- Житель Набережных Челнов задержан за угрозу взорвать здание местного банка
- Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru