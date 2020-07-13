Иммунолог назвал три категории людей с наименьшим шансом заразиться коронавирусом

Кроме того, избежать последствий коронавируса могут люди, которые перенесли обычные сезонные простуды. Как правило, в таком случае у них сохраняются антитела или иммунные Т-клетки, которые дают “иммунный ответ” коронавирусу.

Также обеспечить легкое протекание болезни поможет в целом сильный организм, не склонный к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.

В таком случае симптомы почти не заметны, но специфический иммунитет остается.

Ранее НСН сообщала о заявлении президента РФ о положительной динамике в борьбе с Covid-19.





