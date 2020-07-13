Иммунолог назвал три категории людей с наименьшим шансом заразиться коронавирусом

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях люди могут либо избежать заражения коронавирусом, либо легко перенести заболевание.

В первую очередь, низким риском заражения обладают люди с врожденным сильным иммунитетом. “При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет не дает инфекции проникнуть дальше в организм”, - комментирует специалист.

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Кроме того, избежать последствий коронавируса могут люди, которые перенесли обычные сезонные простуды. Как правило, в таком случае у них сохраняются антитела или иммунные Т-клетки, которые дают “иммунный ответ” коронавирусу.

Также обеспечить легкое протекание болезни поможет в целом сильный организм, не склонный к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.

В таком случае симптомы почти не заметны, но специфический иммунитет остается.

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ФОТО: pixabay.com
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