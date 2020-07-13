В России 6537 новых случаев COVID-19
Согласно обновлённым данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлены ещё 6537 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 733,7 тысячи человек.
Больше всего новых случаев по-прежнему регистрируется в Москве (672). На втором месте Санкт-Петербург (+291 за сутки), затем идут Ханты-Мансийский АО (+270), Алтайский край (+235) и Свердловская область (218).
За всё время эпидемии от коронавирусной инфекции вылечились 504 тысячи человек, из них 2960 — за прошедшие сутки. Зафиксировано 11439 летальных случаев (+104).
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Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
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504 тыс.+2 960 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru