В России 6537 новых случаев COVID-19

Согласно обновлённым данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлены ещё 6537 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 733,7 тысячи человек.

Больше всего новых случаев по-прежнему регистрируется в Москве (672). На втором месте Санкт-Петербург (+291 за сутки), затем идут Ханты-Мансийский АО (+270), Алтайский край (+235) и Свердловская область (218).

За всё время эпидемии от коронавирусной инфекции вылечились 504 тысячи человек, из них 2960 — за прошедшие сутки. Зафиксировано 11439 летальных случаев (+104).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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