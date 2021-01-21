Стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих после госпитализации

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих после попадания в больницу с коронавирусом пережила цитокиновый шторм – осложнение, при котором иммунная система человека начинает атаковать организм вместо того, чтобы его защищать.

Врачам удалось купировать осложнение при помощи интенсивной терапии, но положительной динамики в ее лечении нет, приводит слова своего источника «Комсомольская Правда».

Отмечается, что процесс выздоровления актрисы осложняется большим стажем курения и отсутствием нужной массы тела. Сейчас врачи занимаются этими проблемами и не теряют оптимизма - положительная динамика в состоянии Фрейндлих обязательно появится.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря, до этого она пыталась самостоятельно лечиться от COVID-19.

