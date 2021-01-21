Стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих после госпитализации
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих после попадания в больницу с коронавирусом пережила цитокиновый шторм – осложнение, при котором иммунная система человека начинает атаковать организм вместо того, чтобы его защищать.
Врачам удалось купировать осложнение при помощи интенсивной терапии, но положительной динамики в ее лечении нет, приводит слова своего источника «Комсомольская Правда».
Отмечается, что процесс выздоровления актрисы осложняется большим стажем курения и отсутствием нужной массы тела. Сейчас врачи занимаются этими проблемами и не теряют оптимизма - положительная динамика в состоянии Фрейндлих обязательно появится.
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря, до этого она пыталась самостоятельно лечиться от COVID-19.
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