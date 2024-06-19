Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить улики

Она также сообщила, что повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов был задержан в аэропорту Жуковский. Норматов отметил, что он не собирался убегать, а был отпущен на время домой своим работодателем.

По данным следствия, более ста человек в Москве обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, включая несовершеннолетнего. В Татарстане находятся в больницах более десяти человек, в том числе восемь — в реанимации. Все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовленный компанией ООО «Локалкитчен», передает «Радиоточка НСН».

