Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить улики

Фигуранты головного дела о массовом отравлении людей салатом через службу доставки пытались уничтожить улики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя Замоскворецкого суда в Москве.

Следователь попросила суд приобщить к делу показания свидетеля, утверждавшего, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства.

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Она также сообщила, что повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов был задержан в аэропорту Жуковский. Норматов отметил, что он не собирался убегать, а был отпущен на время домой своим работодателем.

По данным следствия, более ста человек в Москве обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, включая несовершеннолетнего. В Татарстане находятся в больницах более десяти человек, в том числе восемь — в реанимации. Все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовленный компанией ООО «Локалкитчен», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Николай Хижняк//РИА Новости
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