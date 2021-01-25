В Чечне объяснили «помощь с властями» для юноши, дравшегося с ОМОН
Депутат Госдумы от Чечни в эфире НСН заявил, что речь идёт о содействии в рамках закона, а не о «решении проблем».
Советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов пообещал молодому человеку, устроившему драку с ОМОН на несогласованной акции в Москве, оказать содействие строго в рамках закона. Об этом в эфире НСН заявил депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов.
«Он не сказал, что решит его проблемы. Он сказал, что окажет всевозможное содействие. "С властями поможет" и "решит проблему" – это же разные вещи, правильно? Как депутаты Госдумы в рамках закона мы должны и имеем право оказывать содействие гражданам, оказавшимся в таких ситуациях», - отметил парламентарий.
Ранее Делимханов призвал засветившегося на акции юношу выйти на связь. Как утверждают СМИ, молодого человека зовут Сайд-Мухамад Джумаев, ему 20 лет. Его ищет полиция, но пока поиски не увенчались успехом.
«Как мы знаем, в Москве и регионах, якобы, на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки, говорящие, что в России такие законы должны быть. Так как говорят, что ты хороший парень, и отец твой говорит, что ты эти взгляды не поддерживаешь, но, если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть. Но если ты не их взглядов, тогда Рамзан сказал, что с властями тебе поможет. Ты свяжись с нами», - перевели журналисты обращение Делимханова с чеченского языка.
Селимханов не пояснил, что грозит молодому человеку, если он окажется сторонником требований митингующих, которые в обращении Делимханова сводятся к поддержке сексуальных меньшинств.
«Давайте дождемся того, что он скажет», - заключил он.
Во многих городах России 23 января прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, митингующие требовали освободить его из-под ареста. Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит ходатайство ФСИН об замене политику условного наказания на реальное.
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