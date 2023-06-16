Илью Новикова лишили статуса адвоката в России
Признанный в РФ иноагентом Илья Новиков был лишён статуса адвоката, соответствующее решение приняла Адвокатская палата Москвы, сообщает ТАСС.
Уточняется, что основанием стало недостойное поведение юриста, а также его действия, направленные на подрыв доверия. В Илья Новиков знаком россиянам как игрок шоу «Что? Где? Когда?». Также он известен, как защитник украинской лётчицы Надежды Савченко, режиссёра Олега Сенцова, и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией).
В 2021 году Новиков переехал в Киев.
Ранее Минюст РФ внёс в Адвокатскую палату Москвы третье представление с требованием лишить Новикова статуса адвоката за нарушения закона об адвокатской деятельности и систематическое размещение информацию, которая «подрывает авторитет института адвокатуры», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru