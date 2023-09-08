Илон Маск заявил, что в соцсети X нет «пророссийской пропаганды»
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в социальной сети X (ранее Twitter) нет «пророссийской пропаганды».
«Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим ее», - написал он в ответ на журналиста Гленна Гринвальда. Журналист привел статью, в которой говорится, что отказ соцсести подвергать цензуре контент якобы способствует распространению «пророссийской пропаганды».
До этого Илон Маск заявил, что он не отключал спутниковую связь Starlink у побережья Крыма в 2022 году, но и не включал – она просто не работала. Он подтвердил, что «органы власти» просили его активировать Starlink на всем пути до Севастополя. По его словам, в таком случае SpaceX была бы замешана в эскалации конфликта. Информация об отключении Starlink над Крымом появилась в отрывке из биографии Илона Маска за авторством Уолтера Айзека. Сообщалось, что отключение спутниковой системы сорвало планы украинской армии организовать диверсию, передает «Радиоточка НСН».
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