Илон Маск заявил, что в соцсети X нет «пророссийской пропаганды»

До этого Илон Маск заявил, что он не отключал спутниковую связь Starlink у побережья Крыма в 2022 году, но и не включал – она просто не работала. Он подтвердил, что «органы власти» просили его активировать Starlink на всем пути до Севастополя. По его словам, в таком случае SpaceX была бы замешана в эскалации конфликта. Информация об отключении Starlink над Крымом появилась в отрывке из биографии Илона Маска за авторством Уолтера Айзека. Сообщалось, что отключение спутниковой системы сорвало планы украинской армии организовать диверсию, передает «Радиоточка НСН».

