Илон Маск заговорил по-русски

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообщался с подписчиками своей страницы в Twitter по-русски.

У Маска поинтересовались, нет ли связи его деятельности в космосе с желанием «привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят».

В ответ Маск поинтересовался на русском языке, где эти инопланетяне. На что один из подписчиков ответил, что внеземная цивилизация прячется на Марсе под землей.

«И это они сломали марсоход Opportunity, когда он подобрался слишком близко», - уверен пользователь.

«Вот где собака зарыта», — написал в ответ Маск.

На слова ещё одного подписчика Маск ответил другой поговоркой: «Говорят, что кур доят».

