Илон Маск задался вопросом о священниках, преследуемых Украиной

Превью к ролику было опубликовано в соцсети X. Как отметил Карлсон, поддержка Киева, который бросает священников в тюрьму, может быть «самым показательным» из всех преступлений властей США. Журналист заметил, что после запрета на Украине канонической церкви «практически никто» в Штатах не высказался по этому поводу.

«Священников сажают в тюрьму?» – написал Маск в комментариях под выпуском.

Украинские власти запретили деятельность Украинской православной церкви, ссылаясь на ее «связь с Россией», начали проводить «контрразведывательные мероприятия» у священников, в храмах и монастырях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также Киев завел ряд уголовных дел против духовенства и аннулировал украинское гражданство пяти представителям канонической УПЦ.

