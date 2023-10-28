Илон Маск задался вопросом о священниках, преследуемых Украиной
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал выпуск шоу журналиста Такера Карлсона о гонениях на церковь на Украине.
Превью к ролику было опубликовано в соцсети X. Как отметил Карлсон, поддержка Киева, который бросает священников в тюрьму, может быть «самым показательным» из всех преступлений властей США. Журналист заметил, что после запрета на Украине канонической церкви «практически никто» в Штатах не высказался по этому поводу.
«Священников сажают в тюрьму?» – написал Маск в комментариях под выпуском.
Украинские власти запретили деятельность Украинской православной церкви, ссылаясь на ее «связь с Россией», начали проводить «контрразведывательные мероприятия» у священников, в храмах и монастырях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также Киев завел ряд уголовных дел против духовенства и аннулировал украинское гражданство пяти представителям канонической УПЦ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru