Илон Маск встретился с Папой Римским

Американский миллиардер Илон Маск встретился с Папой Римским Франциском. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter.

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Встреча состоялась 30 июня.

«Для меня было большой честью встретиться накануне с Папой Римским Франциском», — отметил Маск.

Бизнесмен не привел подробной информации об этом событии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Папа Римский ФранцискИлон Маск
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