Илон Маск встретился с Папой Римским
2 июля 202206:38
Американский миллиардер Илон Маск встретился с Папой Римским Франциском. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter.
Встреча состоялась 30 июня.
«Для меня было большой честью встретиться накануне с Папой Римским Франциском», — отметил Маск.
Бизнесмен не привел подробной информации об этом событии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru